Tempête Aurore : jusqu'à 250 000 foyers privés d'électricité

Depuis 17 heures mercredi soir, Christelle n'a plus d'électricité dans sa maison. "Il y a le micro-onde, le four, le frigo qui sont là, mais on ne les ouvre pas pour éviter de perdre le froid", explique-t-elle. Pas d'accès non plus à l'eau chaude. Heureusement, elle est raccordée au gaz pour faire chauffer l'eau. À quelques mètres plus loin, les équipes Enedis sont sur le pont. Un transformateur est hors service à cause de la tempête Aurore et il doit être changé. "Ici, ça va être quelques heures de travail pour une dizaine de clients. C'est un long travail. C'est pour ça qu'on mobilise énormément de moyens, soit 1 000 personnes dont 200 salariés d'entreprises partenaires". Ce travail important est lié aux chutes d'arbres en amont. Un chêne assez imposant est tombé sur la ligne et a endommagé le réseau. Et ce riverain est encore impressionné par la rapidité des événements. À 20 km plus loin, dans la commune du Faouët (Morbihan), la matinée ne s'est pas passée comme prévu. "Ils n'ont pas le moyen de faire du pain s'il n'y a pas de courant", confie un riverain.