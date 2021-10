Tempête Aurore : les images des dégâts

Depuis l'aube de ce jeudi, dans toute la moitié nord du pays, on découpe les arbres tombés à cause de la tempête. "On a déblayé l'ensemble de la route en découpant les gros tronçons", raconte l'adjudant-chef André Christophe. Il faut effectivement dégager plusieurs routes. La tempête a été forte. Les premières vagues sont venues s'écraser sur le littoral breton. Mais plus que la mer, c'est le vent qui s'est ensuite déchaîné. La tempête est arrivée par la pointe de la Bretagne, toute la région est sous le vent. A Saint-Brieuc, il a atteint 119 km/h. Du jamais-vu depuis la terrible tempête de décembre 1999. Jusqu'à la région nantaise, Aurore fait plier les arbres pendant presque trois heures. Dans le Finistère, certains n'y résistent pas. Dans la région, les pompiers mènent plus de 400 interventions. La tempête s'est avancée ensuite plus dans les terres, en Normandie. Le vent atteint 175 km/h à Fécamp. Record absolu dans cette ville. L'Île-de-France est aussi touchée avec 121 km/h de vent à Nangis et plus de 100 km/h à Paris. Dans le Grand Est, la tempête a fait beaucoup de dégâts matériels mais aucune victime.