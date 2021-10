Tempête Aurore : un village breton secoué par une mini-tornade

Une maison effondrée, soufflée mercredi soir par la mini tornade qui a traversé Plozévet (Finistère). Ce voisin est encore sous le choc. "En quelques secondes, tout est tombé. La tornade a soulevé le toit qui est retombé", explique-t-il. La mini tornade a traversé la commune sur une bande de 500 mètres sur trois kilomètres environ. Les dégâts sont importants. "Quand on voit l'état des arbres, on imagine la violence du vent", affirme Gilles Kérézéon, maire de Plozévet. La mairie a aussi été touchée. Le toit d'un local s'est envolé ainsi qu'une partie de la toiture du bâtiment principal. Certains employés de la mairie étaient à l'intérieur au moment de la tempête. "En regardant par la fenêtre, on voyait les tôles du toit voler dans tous les sens", raconte l'un d'eux. Par chance, la tempête n'a pas fait de blessés. Ce matin, la mairie fonctionne sous groupe électrogène et c'est tout le quartier qui se réveille un peu secoué. Depuis ce jeudi matin, les agents municipaux sont mobilisés pour réparer les dégâts de la tempête Aurore.