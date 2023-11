Tempête Ciaran : 130 km/h de vent dans le Pas-de-Calais

Ils sont dans le pic de la tempête pour la région. La vitesse des vents est à 130 km/h en moyenne. Il est très difficile de se déplacer. On attend même des rafales à 150 km/h. Là-bas, on est très proche des records. Ce qui inquiète, c'est la mer. Elle est agitée et elle pourrait déborder à partir de quatorze heures puisqu'on attend la marée haute à cette heure-ci. Il y a aussi un risque de crue dans la région. Il y a eu 300 interventions de pompiers depuis ce jeudi matin. À l'heure actuelle, 7 000 foyers sont encore privés d'électricité dans le département. La préfecture rappelle toujours les mêmes consignes : éviter au maximum les déplacements et rester chez soi. La vitesse sur les routes a été abaissée sur certains tronçons comme sur l'A16, 70 km/h au lieu de 130 km/h. La tempête va continuer de progresser dans le nord, mais elle va perdre en intensité dans la journée. La vigilance orange est maintenue au moins jusqu'à ce soir. TF1 | Duplex V. LAMHAUT