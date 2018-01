Tempête en Corse : les rafales de vent ont soufflé jusqu'à 225km/h

En Corse, les rafales de vent ont atteint une vitesse historique de 225km/h dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 janvier 2018. Les établissements scolaires ont été fermés et les transports suspendus. Sous la force du vent, quelques arbres ont été arrachés. Et à Sisco, les flammes attisées par les violentes bourrasques ont provoqué un incendie, mais celui-ci a été très vite maîtrisé. La Corse du Sud reste en alerte orange ce mercredi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.