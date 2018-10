Tempête en Corse : des vents violents et d'importants dégâts

La Corse a subi une tempête d'une ampleur exceptionnelle. Restaurants, bateaux, terrasses... l'Île de Beauté a été ravagée par de puissantes vagues et des vents violents. Dans le golfe d'Ajaccio, les habitants ne peuvent que constater les dégâts. Des dizaines de bateaux ont fini sur le parking ou au fond de la baie. Durant cette tempête Adrian, une personne a été gravement blessée et trois autres plus légèrement. Plus de 12 000 foyers restent privés d'électricité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.