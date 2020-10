Tempête dans les Alpes-Maritimes : toujours un formidable élan de solidarité dans les villages

Il y a quinze jours, la tempête Alex a fait sept morts et des dégâts considérables dans l'arrière-pays niçois. Il est à noter que l'équivalent de trois mois de pluie est tombé en quelques heures engendrant des torrents qui ont tout ravagé sur leur passage. Deux semaines après la catastrophe, les élans de solidarité continuent de se multiplier dans les villages dévastés. Des bénévoles viennent parfois de loin pour prêter main-forte aux sinistrés. A Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes), l'heure est encore au nettoyage. Les habitants peuvent toutefois compter sur l'aide des bénévoles, toujours nombreux sur place. Les amis et les voisins donnent également un coup de main. Des gestes de solidarité qui réchauffent le cœur des sinistrés.