Tempête de glace : un million de personnes sans courant

Pétrifiées par le froid, les branches tombent par millier à Montréal (Canada). Alourdis par le gel, les arbres craquent avant de s'effondrer. La tempête de glace a dévasté les rues. Trois à quatre centimètres de verglas sont tombés en quelques heures. Le Canada se réveille groggy. Pris dans les branchages, des câbles électriques prennent feu. Plus d'un million de Canadiens sont privés de courant. "Un transformateur a explosé, (...) un arbre l'a heurté et a déclenché un incendie", raconte une Canadienne. C'est la plus grosse panne depuis 20 ans, et elle va durer plusieurs jours pour certains foyers. Déblayer les rues prendra du temps. L'alerte est levée, mais il est toujours déconseillé de sortir. Les branches sont encore fragiles. "Ça va prendre plusieurs semaines pour nettoyer toute la ville", confie Samuel, un employé de la mairie de Montréal (Québec). Au Québec et dans la province voisine de l'Ontario, deux personnes ont perdu la vie, écrasées par les arbres. TF1 | Reportage J. Garro, M. Stavelot