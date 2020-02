Tempête Dennis : des milliers de foyers bretons toujours privés d'électricité

En Bretagne, plus de 20 000 familles étaient encore privées d'électricité ce lundi matin. Pour cause, la tempête Dennis a touché le littoral et le cœur de la région avec des rafales de plus de 130 km/h. Les lignes à haute tension jonchent la route dans certains quartiers, et d'autres sont recouvertes d'arbres déracinés. Un peu plus loin dans le Morbihan, des agents sont encore mobilisés pour tenter de réparer les dégâts, 24 heures après le passage de la tempête. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.