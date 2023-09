Tempête dévastatrice en Libye : un nombre "énorme" de morts

Une ville coupée en deux et des quartiers emportés par des torrents d'eau. Depuis dimanche, des pluies diluviennes s'abattent sur le Nord-Est de la Libye. Sous le poids de l'eau, deux barrages finissent par céder. "L'eau s'est déversée à l'intérieur de la ville. Trois ponts se sont complètement effondrés", rapporte Ahmed Al-Mosmari, porte-parole du commandant en chef des forces armées libyennes. Des voitures encastrées et des routes effondrées. Il ne reste plus rien que le silence. Sur ce bâtiment, les traces de l'eau sont encore visibles au-dessus des rez-de-chaussée. Des milliers de Libyens sont toujours portés disparus. Le Premier ministre, Osama Hammad s'exprime à la télévision. "Des quartiers entiers ont été balayés par les eaux avec les habitants à l'intérieur. Toutes les équipes médicales doivent se rendre à Derna". À Derna, on tente de déblayer les routes pour laisser passer les secours. Selon les mots de la Croix-Rouge, le nombre de morts s'annonce "énorme". TF1 | Reportage M. Bajac