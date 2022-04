Tempête Diego : en direct de La Rochelle

Les vents soufflent de plus en plus fort à La Rochelle (Charente-Maritime), et c’est difficile de tenir sur les jambes. En ce début d’après-midi du vendredi, les vagues ne sont pas si impressionnantes. Elles varient entre 70 centimètres et un mètre de hauteur. Par contre, les rafales de vent vont de 100 à 110 kilomètres à l’heure. Au port des Minimes, les cliquetis sur les mâts des bateaux, qui faisaient comme un concert, étaient impressionnants. Les autorités demandent évidemment de tenir des précautions, comme de rester au maximum à l’abri, ce vendredi après-midi. Il ne faut pas sortir, car il pourrait y avoir des chutes d’arbres, de panneaux et d’autres objets. La tempête Diego devrait se calmer dans la soirée et dans la journée du samedi. TF1 | Duplex Y. CHAMBON