Tempête Diego : le vent souffle déjà à La Turballe

Retour au port pour ne pas prendre de risque, c’est le mot d’ordre des pêcheurs de La Turballe ce jeudi matin. Le ciré attendra. Guillaume Diaz reste à quai, comme beaucoup d’autres bateaux derrière lui. La mer est bien déchaînée, donc, ce n’est pas le moment de sortir, explique le capitaine du bateau Reborn. L’accalmie ne sera pas pour tout de suite, car la tempête Diego arrive sur l’Ouest du pays demain. En attendant, Michel et Marie Noëlle profitent du spectacle. "On n’a jamais vu la mer comme ça, à ce point, c’est très impressionnant", affirme la femme. "On n’est pas habitués à tant de vagues", ajoute l’homme. Ce matin, une balise a même été emportée par la mer. Des rafales sont attendues jusqu’à 80 km/h aujourd’hui. Sur la plage, on continue malgré tout de travailler. Dans les terres, Rémi commence tout juste un périple de trois mois de marche pour parcourir le GR 34. Il vient d’apprendre l’arrivée de la tempête. Placée en vigilance jaune pour vents violents, la Loire-Atlantique attend de nombreuses précipitations. Mais pas de quoi décourager le randonneur. TF1 | Reportage M. Monnier, S. Guerche