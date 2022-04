Tempête Diego : les Deux-Sèvres se préparent aux vents violents

Au fil des heures, le vent se renforce sur les Deux-Sèvres. Alors Dominique ramasse dans son jardin tout ce qui pourrait s'envoler. Il habite au-dessus de Niort, sa maison est très exposée aux vents. "La première tempête qu'on a eue en 1999, on a eu 140. Les tôles et les tuiles volaient partout", témoigne-t-il. Avec la vigilance orange aux vents violents, le centre d'appel des pompiers des Deux-Sèvres est sur le pont. Le pic est attendu entre 16h et 17h. Selon le coordinateur de salle opérationnelle, Pierre Jumeaux, cela va impacter tout ce qui est ramassage à l'école et les départs en week-end, étant donné qu'on est en fin de semaine. Les rafales de vent et la pluie seront donc les adversaires des pompiers aujourd'hui. Dans le territoire des Deux-Sèvres, le renfort des pompiers volontaires est indispensable pendant les tempêtes. D'autres villes du département, comme Parthenay, ont décidé de fermer les jardins publics jusqu'à demain matin pour protéger la population. TF1 | Reportage M. Monnier, R. Hellec