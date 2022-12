"Tempête" : du grand galop au grand écran

Un haras est transformé exceptionnellement en plateau de tournage. C’est un plateau presque comme les autres, où les acteurs, soit des chevaux, se font maquiller. Plusieurs chevaux le même rôle doivent avoir exactement le même aspect. "Tempête" raconte l’histoire d’une jeune fille qui rêve de devenir jockey. Mais ce rêve va être brisé par un grave accident qui la laisse paralysée. Une histoire de résilience et d’amour filial. Carmen Kassovitz va tenir le rôle de la jeune cavalière. Elle a été choisie pour ses qualités de comédienne, mais aussi de cavalière. En revanche, Pio Marmaï a dû suivre une formation d’un mois et demi. "Je ne voulais pas de doublure, je l’ai fait tout seul. D’ailleurs, je suis content de l’avoir fait", confie-t-il. Les scènes de courses sont la réplique exacte de vraies courses de chevaux. Le réalisateur, Christian Duguay, connaît parfaitement la matière. Réalisateur de Jappeloup, ancien champion d’équitation, il a filmé les courses au plus près. TF1 | Reportage S. De Vaissière, S. Fortin