La tempête Eleanor a brisé une digue dans le Calvados

A Ver-sur-Mer et Asnelles, la tempête Eleanor a littéralement brisé huit mètres de digue. Des sacs de sable ont été installés en guise de barrage. Mais, depuis le 3 janvier 2018, une centaine de maisons ont été inondées. Les jardins et les sous-sols sont entièrement sous l'eau. Des familles ont même dû être hébergées en urgence dans la salle des fêtes. Les habitants n'ont qu'une seule crainte, que les inondations reprennent.