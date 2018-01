Tempête Eleanor : Claix vit dans la peur de l'inondation

Le samedi 30 décembre 2017, une coulée de boue a enseveli la maison d'une septuagénaire, causant sa mort, à Claix. Les habitants vivent dans la peur de l'inondation et du glissement de terrain. En effet, la pluie n'a pas cessé de tomber depuis 24 heures et, aux fortes précipitations, s'ajoute la fonte des neiges en montagne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.