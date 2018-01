Tempête Eleanor : la digue de Wimereux a cédé sous la force des vagues

Suite au passage de la tempête Eleanor, une digue s'est rompue sous la force des vagues à Wimereux. Dans la matinée de ce jeudi 4 janvier 2017, les vents ont soufflé à plus de 190km/h et des vagues de plus de 2 mètres de haut ont envahi la jetée de la ville. Face au risque de submersion marine, la commune doit entreprendre des travaux dans les plus brefs délais. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.