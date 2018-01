Tempête Eleanor : l'Alsace a été placée en vigilance orange

Eleanor est arrivée en Alsace dans la matinée du 3 janvier 2018. Le vent a beaucoup soufflé, atteignant une vitesse de 120 km/h. Les pompiers ont reçu près de 1 500 appels depuis ce matin et ont effectué 300 interventions, essentiellement pour des chutes d'arbres. On fait l'état de trois blessés, dont un grave. Le trafic ferroviaire a été interrompu et la SNCF prévoit un retour à la normale vers 17h. Quant à la coupure d'électricité, qui a touché 50 000 foyers principalement en Lorraine et en Franche-Comté, elle ne sera résorbée qu'en fin de journée. Vigilance est de mise car la tempête devrait encore souffler cet après-midi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.