Tempête Eleanor : la Moselle est plongée dans l'obscurité

Depuis le 3 janvier 2018, 23 communes ont été privées d'électricité. Les seules informations sur le retour du courant ont été transmises par téléphone, et elles n'étaient pas encourageantes. Les seules personnes à braver la nuit noire sont celles qui doivent s'occuper de leurs proches. Les plus prévoyants ont eu recours à leur groupe électrogène pour au moins alimenter leur congélateur.