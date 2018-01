Tempête Eleanor : les ouvriers d'Enedis sont mobilisés pour assurer la fourniture de courant

Selon Enedis (ex ERDF), plus de 200 000 foyers français subissent une coupure d'électricité à cause de la tempête Eleanor. Toutefois, plusieurs agents de la société sont actuellement déployés dans toute la France pour tenter de rétablir le courant. Dans la commune de Mesnil-sous-Jumièges (Seine-Maritime) par exemple, sept à huit électriciens sont intervenus en matinée pour réparer des câbles électriques arrachés par un arbre. L'opération n'est cependant pas évidente en raison des bourrasques et des conditions météorologiques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.