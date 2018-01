Tempête Eleanor : plus de 220 000 foyers sont privés d'électricité

Depuis la nuit du 2 janvier, à Portbail, dans la Manche, de nombreux ménages ont dû s'éclairer avec les moyens du bord. Le réfrigérateur et le chauffage sont donc hors-service. Avec la violence des rafales de vent, tout le réseau électrique a été endommagé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.