Tempête Elliott : l’Amérique frigorifiée

Des maisons piégées dans la glace dans un paysage figé, comme hors du temps. Difficile d'imaginer face à ces maisons recouvertes de stalactites, les grands lacs d'Amérique. Buffalo, dans l’État de New York, est paralysée. C'est la ville la plus touchée par la tempête polaire qui frappe les États-Unis. Sur les images, on voit à quoi ressemble la vie sous -48 °C. Un chasseur de tempête les a filmées dimanche soir. Même lui est impressionné par l'extrême violence du phénomène : "C'est un énorme blizzard, c'est le plus fort que j'ai jamais vu; rien que d'être ici, on perd tous nos sens; on ne voit absolument rien. Les températures, les rafales de vent, ça n'a jamais été aussi froid". Sur la côte Est des États-Unis, plus de 30 personnes ont perdu la vie. Au total, 200 000 foyers n'ont plus d'électricité, sans chauffage avec des températures extrêmes. Les Américains vivent parfois coincés chez eux à cause de la neige et partagent les vidéos sur les réseaux sociaux. En outre, le Canada est aussi frappé par cette tempête polaire. Même dans ce pays habitué aux températures extrêmes, on craint le pire. TF1 | Reportage I. Bornacin, E. Jarlot