Tempête en Corse : deux morts et des dégâts

Des vagues ont envahi les rues. La tempête, annoncée sur l'île, a pourtant surpris les habitants. Un groupe de retraités était à bord d'un ferry. La traversée n'a pas été de tout repos : "On était obligés de s'accrocher, tellement il y avait un vent fort" ; "À deux heures et demie du matin, on a retrouvé tout par terre parce qu'il y a eu certainement un coup de vent". La nuit a été bien plus dramatique sur le port de Bastia. C'est au débarquement d'un bateau qu'un homme d'environ 70 ans a perdu la vie noyé dans sa voiture, tombée à l'eau. Les recherches continuent pour localiser le véhicule. Les trois autres passagers, dont la femme de la victime, ont été évacués vers l'hôpital en état de choc. "Quand je vous dis que les conditions météo étaient défavorables, il faisait nuit, une heure du matin, l'eau était trouble dans le bord et un ferry venait d'accoster. Et avec la pluie, le vent et la houle, on ne pouvait même pas apercevoir le véhicule", rapporte le capitaine José Mariani. Les sapeurs-pompiers sont intervenus plusieurs fois sur le GR20, où une autre personne a perdu la vie. Sur ce sentier de randonnée, beaucoup de touristes sont encore présents. TF1 | Reportage E. Rouillon, P. Pelletier