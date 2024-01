Tempête en Grande-Bretagne : l'Eurostar à l'arrêt

En arrivant à la gare de Paris-Nord ce samedi matin, les voyageurs pour l’Angleterre ont une très mauvaise surprise. À la veille du réveillon de fin d’année, c’est la galère pour les milliers de voyageurs. Pas moins de quatorze Eurostar ont été annulés, soit la majorité des trains qui empruntent le tunnel sous la Manche. La raison se trouve à Ebbsfleet, un passage ferroviaire à l’Est de Londres. À cause des intempéries de ces derniers jours, l’un des tunnels qu’emprunte l’Eurostar a subi des infiltrations d’eaux. Cela a créé une inondation qui a envahi les voies, et a totalement interrompu le trafic. À la garde Saint Pancras à Londres (Grande-Bretagne), c’est la même conséquence. Une foule bloquée, la plupart du temps sans alternative, pour rejoindre leurs proches pour les fêtes de fin d’année. La compagnie explique que c’est à cause d’un problème d’infrastructure qu’elle est contrainte de procéder à ces annulations. TF1 | Reportage M. Scott, C. Bayle, F. Mignard