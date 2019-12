Tempête Fabien : l'heure est au nettoyage en Corse

Après les ravages de la tempête Fabien, le beau temps est revenu en Corse. Loin des sapins et des tables de Noël, les sinistrés essaient de sauver du matériel ainsi que quelques objets. Dans le village, les habitants s'entraident et essaient de garder la foi. Pour la journée de Noël, beaucoup de familles ont invité les personnes touchées par les inondations. De leur côté, les Insulaires ont multiplié les initiatives et les actions solidaires pour que chacun puisse fêter Noël. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 25 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.