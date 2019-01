Tempête Gabriel : des rafales de vent jusqu'à 142 km/h en Charente-Maritime.

A Aigrefeuille-d'Aunis, en Charente-Maritime, les rafales de vent ont atteint des records. Plus de 140 km/h. Un gros coup de vent auquel les 4 000 habitants se sont préparés. Aucun dégât ni blessé n'a été déploré mais plusieurs foyers ont été privés d'électricité. Près de 200 agents d'Enedis sont déployés dans tout le département pour remédier à la panne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.