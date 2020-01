Tempête Gloria : à la rencontre des habitants inondés dans l'Aude

L'eau s'est engouffrée dans les rues et les maisons des habitants de Puichéric (Aude). Son niveau a grimpé de quatre mètres en moins de 24 heures. Il est impossible pour l'instant d'estimer les dégâts. Désormais, les routes d'accès sont toutes bouchées et le village est complètement bloqué. De plus, la vigilance est de mise car un nouveau pic de crue est attendu en amont, risquant de faire remonter l'eau au cours de l'après-midi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.