Tempête Gloria : cinq tonnes de déchets collectés sur la plage de Fleury

Il y a une dizaine de jours, l'Aude a subi d'importantes inondations à cause de la tempête Gloria. Le fleuve en crue a emporté tout ce qui a été jeté en amont. Ce week-end à Fleury, de nombreux bénévoles se sont mobilisés pour nettoyer la plage. Polystyrènes, plastiques, pneus, bidons d'huile... en une matinée, près de cinq tonnes de déchets ont été ramassés et triés. La mairie doit encore récupérer les morceaux de bois sur la plage pour effacer les traces du passage de la tempête. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.