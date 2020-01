Tempête Gloria : d'immenses vagues sur l'île de Majorque

La tempête Gloria qui touche l'Hexagone vient d'Espagne. Elle y a causé la mort de quatre personnes et a laissé d'immenses dégâts. Sur l'île de Majorque, les rafales allaient jusqu'à 110 km/h et certaines vagues faisaient près de quatorze mètres de haut, soit l'équivalent de six ou sept étages. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.