Tempête Gloria : la double peine pour Trèbes après les énormes inondations de 2018

Dans l'Aude, il a plu toute la nuit. La commune de Trèbes s'est une nouvelle fois retrouvée sous les eaux ce matin à cause de la tempête Gloria. Sur les berges du fleuve, le nettoyage a commencé sous une pluie battante, des scènes qui rappellent les inondations meurtrières de 2018. Les salons et les cafés touchés par ces dernières ont encore une fois été impactés, alors que les travaux venaient à peine de se terminer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.