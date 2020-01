Tempête Gloria : la vigilance rouge sur l'Agly levée

A Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), l'eau a commencé à baisser. La vigilance rouge sur l'Agly a été levée. Les habitants évacués ont pu regagner leurs maisons ce 23 janvier 2020. Et la bonne nouvelle c'est que les pluies qui viennent de s'abattre étaient les dernières avant la fin de la tempête Gloria. La ville se dirige donc progressivement vers un retour à la normale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.