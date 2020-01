Tempête Gloria : les maisons de Rivesaltes épargnées par la montée des eaux

Les habitants de Rivesaltes sont soulagés ce matin car ils ont évité le pire. La tempête Gloria n'a pas causé de dégâts majeurs dans leur ville. Ils ont pu marcher pour la première fois sur les berges de l'Agly et aucune maison n'a été inondée aux alentours du fleuve. Le marché a même repris. Que faire désormais pour se protéger de ces intempéries à répétition dans ce département où un habitant sur deux vit en zones inondables ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.