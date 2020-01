Tempête Gloria : l'heure est au nettoyage à Limoux

Après le passage de la tempête Gloria, c'est la décrue à Limoux. Les habitants évacués retournent chez eux et évaluent les dégâts. Pour les commerçants, l'heure est au grand nettoyage. Tous font un inventaire des stocks perdus pour les assurances. Après deux jours d'angoisse, chacun surveille avec beaucoup d'attention le niveau de l'Aude. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.