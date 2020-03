Tempête Karine : près de 8 000 foyers sans électricité

Le vent a soufflé en tempête avec des rafales atteignant les 126 km/h sur la côte basque. A Pau, des arbres ont entraîné la coupure des routes et des véhicules ont été endommagés par la même occasion. Près de 8 000 foyers sont restés sans électricité depuis ce lundi matin. Le département des Pyrénées-Atlantiques reste donc en vigilance jaune pour les vents violents avec un risque de rafale et d'orage soutenu. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.