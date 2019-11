Tempête : la commune de Lège-Cap-Ferret continue les travaux de nettoyage

C'est dans la commune de Lège-Cap-Ferret que les plus violentes rafales de vent ont été enregistrées lors de la tempête Amélie le 3 novembre 2019. Des vents à près de 163 km/h ont frappé la localité détruisant sur son passage des lotissements. Plusieurs arbres ont également été déracinés. Depuis cinq jours, les équipes de la commune procèdent au nettoyage pour dégager les branches sur les routes et dans les jardins des habitants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.