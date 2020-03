Tempête : le village d'Appilly se retrouve les pieds dans l'eau depuis 28 jours

En un mois, onze tempêtes se sont succédé et aucune région n'a été épargnée. À Appilly (Oise), le village a les pieds dans l'eau depuis 28 jours. Alors que le sol est déjà gorgé d'eau, il a encore beaucoup plu en très peu de temps. La solidarité des habitants s'organise pour sauver tout ce qui peut l'être. Pour tenter de trouver une solution, une réunion entre les représentants de la commune et la préfecture est prévue ce vendredi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.