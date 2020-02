Tempête : les pêcheurs bloqués à quai commencent à trouver le temps long

À Boulogne-sur-Mer, les pêcheurs sont de nouveau bloqués à quai. Ils sont contraints par la tempête Ciara et les forts coefficients de marée. Ceux-ci commencent d'ailleurs à trouver le temps long et tentent de s'occuper comme ils peuvent. Au vu de la situation, le poisson se fait également de plus en plus rare sur les étals et leur prix flambe. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.