Tempête meurtrière au Brésil

Les rues de Sao Sebastiao sont transformées en cascades et ses habitants sont en détresse. On constate des routes détruites, emportées par une tempête dévastatrice, comme de nombreuses maisons réduites en miettes. Au milieu du chaos, avec la plus grande précaution, des habitants en chaîne humaine sauvent un nourrisson, puis un autre enfant. Des coulées de boue partout, que l’on peut clairement voir depuis un hélicoptère. Plusieurs axes routiers sont ensevelis, isolant certains quartiers. Des précipitations records : 600 mm de pluie enregistrés en 24 heures, soit deux fois la moyenne mensuelle. Près de 40 personnes sont mortes. Les autorités s’attendent à un bilan bien plus lourd, d’autant que de nombreuses personnes se trouvent encore sous les décombres. TF1 | Reportage S. Chevallereau