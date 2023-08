Tempête Patricia : des dégâts sur le littoral

La marée a été tellement puissante, que le rideau de protection d'un restaurant de plage a cédé. Des chaises, des transats, des parasols ont été emportés par les vagues. À l'intérieur, la salle et la cuisine sont endommagées. Près de 400 000 euros de perte. Le propriétaire ne sait pas encore s'il sera pris en charge par son assurance, mais pour lui, la saison est terminée. Ce mercredi, les pelleteuses se sont pourtant activées pour construire des barrages naturels, en sable. Mais la marée, renforcée par une houle et un vent très fort, est passée par-dessus, emportant tout. Le restaurant de Loïc, rencontré mercredi soir, à lui aussi été inondé. Il pensait s'être suffisamment calfeutré. Sur la digue, les vacanciers eux aussi ont été marqués par la puissance des vagues. Une nouvelle marée est prévue ce jeudi en fin de journée. Mais elle devrait être moins intense. Les pelleteuses continuent d'ériger des murs de sable de plus de trois mètres, pour s'y préparer. TF1 | Reportage T. Leproux, M. Giraud, H. Riou