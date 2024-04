Tempête Pierrick : le Nord-ouest en alerte

Le fleuve Laïta déborde déjà sur les quais. À Quimperlé (Finistère), il est impossible d'emprunter certaines routes ce lundi matin. Plus au sud, à Penmarc'h, la mer est déchaînée. Le vent souffle sur la côte. On attend jusqu'à 100 km/h à Quimper, 110 à Brest, et même 130 sur la pointe du Finistère. Prudence, même en haut des falaises, car avec les grandes marées, le niveau de la mer est particulièrement haut. S'ajoutent des vents violents et c'est le risque de submersion. Par précaution, la mairie de Penmarc'h a décidé de fermer l'accès à la côte, trop dangereux. À Pornichet (Loire-Atlantique), les restaurateurs du front de mer se préparent. Cet établissement est l'un des plus vulnérables, situé sur la plage à quelques mètres seulement de la mer. La gérante s'est barricadée. Protection supplémentaire : une digue de sable construite autour des bâtiments. Tony Viaud s'y attelle depuis ce matin. Il n'y avait jamais vu autant de tempêtes en seulement quelques mois. La tempête Pierrick est attendue cet après-midi dans le Finistère. Elle devrait aussi atteindre le Nord et le Pas-de-Calais dès mardi. TF1 | Reportage L. Cloix