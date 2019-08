Tempête tropicale Dorian : plusieurs dégâts matériels mais aucune victime en Martinique

Le 27 août 2018, la Martinique a été victime de la tempête tropicale Dorian. Les pluies diluviennes et les vents à plus de 100 km/h ont causé de gros dégâts sur l'île. Plusieurs rues inondées et des routes impraticables, dont certaines éventrées, annoncent plusieurs mois de travaux. Toutefois, la tempête n'a pas fait de victimes, mais de nombreux dégâts matériels. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.