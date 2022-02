Tempête : un couple emporté par les vagues dans la Manche

La voiture a été emportée par le courant à des centaines de mètres de la route. Ce lundi matin, à la première heure, pompiers et gendarmes étaient encore mobilisés pour la sortir de l’eau. Les deux automobilistes, des retraités âgés de 70 et 74 ans, n’ont pas survécu. Ce n’est qu’en milieu de matinée, aux alentours de dix heures, que le véhicule a été sorti de l’eau, sous le regard des habitants désœuvrés. "Je pense qu’ils n’ont pu rien faire les pauvres" ; "Beaucoup d'émotions dans le village, parce que quel que soit l’âge, ils se sont vus totalement mourir dans leur voiture", lancent celles que nous avons croisées. Dimanche soir, à 22 heures, la route submersible était totalement immergée sous 40 cm d’eau. Cela à cause du grand coefficient de marée et de la tempête. Lorsque leur véhicule a été emporté par le courant, les deux retraités ont eu le temps d’appeler les pompiers. Malheureusement, les conditions météorologiques ont fortement ralenti leur intervention. Dans la Manche, depuis hier après-midi, les pompiers sont intervenus une quinzaine de fois à cause de la tempête. TF1 | Reportage A. Lebranchu, A. Santos