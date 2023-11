Tempête : un maire en première ligne

Les habitants de la commune de Plœmeur (Morbihan) doivent se préparer à un nouveau coup de vent, avec des rafales de 110 km/h. Selon Ronan Loas, le maire de la commune, ce ne sera pas une gestion de crise comme ce qu’ils ont connu de mercredi à jeudi dernier. La mairie a mobilisé ses équipes d’astreinte. La ville s’est préparée en allant faire de contrôles préalables sur ses bâtiments, sur les secteurs boisés et les bords de route, pour éviter que des arbres fragilisés par la tempête ne tombent à nouveau. Le maire confie redouter que les sols soient engorgés d’eau, et les chutes d’arbres. Un arrêté a été pris pour interdire l’accès aux secteurs boisés. Il craint aussi qu’il y ait des imprudents qui vont prendre des clichés en bord de mer et qui vont engendrer un sur-accident. La commune a fait un appel à la vigilance à la population et aux vacanciers. Comme toute autre commune, Plœmeur a un plan communal de sauvegarde géré par le maire. La mairie va donc évaluer les risques et sa capacité de réaction en cas de submersion ou d’autres dégâts.