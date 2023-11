Tempêtes en série : le recul du littoral s'accélère

La mer avance et grignote la dune jusqu'au pied de cette résidence secondaire. "C'est inquiétant pour la suite au cas de prochaines grandes marrées. Avec un vent d'ouest, ça pourrait être fatal", lance Christophe Gilles, maire de Saint-Germain-sur-Ay (Manche). Fatal comme il y a huit ans, avec une maison voisine. Le logement inhabité a fini par s'effondrer. Aujourd'hui, il ne reste plus que quelques débris. Plus au nord, une digue protège ces habitations. Ici, l'enrochement ne suffit pas à freiner l'érosion. Sur 80 mètres, des tonnes de terre sont déversées. Régulièrement, les vagues creusent le sable, et à chaque fois, il faut tout recommencer. Coût du chantier, 20 000 euros. Après le passage des dernières tempêtes, l'érosion s'est accélérée, mais surtout, les plages ont été abîmées. En clair, lors d'une prochaine tempête, les vagues pourraient aller plus loin, franchir les digues et inonder certaines communes. TF1 | Reportage M. Stiti, A. Santos