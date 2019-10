"Tempo", la nouvelle revue du Royal Palace de Kirrwiller

Kirrwiller, un village alsacien de 450 habitants, abrite un cabaret à succès, le Royal Palace. Cela fait une trentaine d'année que ce cabaret partage du rêve à ses spectateurs. Du strass, des paillettes, des plumes... l'on se croirait à Las Vegas. Cette année 2019, Pierre Meyer et sa troupe proposent un voyage dans le temps avec la nouvelle revue "Tempo". Un show digne des meilleurs cabarets, qui réunit des danseurs du monde entier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.