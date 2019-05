Le temps des cerises annonce les beaux jours

Dans le Tarn-et-Garonne, les vergers sont teintés de rouge. La récolte des cerises à Moissac vient tout juste de commencer. À la fois bien juteuses, belles et à croquer, ces petites gourmandises font des heureux au marché. Le temps des cerises annonce que l'été n'est plus très loin. Il durera jusqu'à la mi-juillet dans la région. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/05/2019 présenté par Jacques Legros. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.