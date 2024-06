Temps pourri : à qui profite la pluie ?

Qui a dit qu'averse rimait avec tristesse ? Si certains business sont en détresse, d'autres font florès. Le parapluie et le poncho made in Paris se vendent comme des petits pains. Les magasins de souvenirs ont rangé les tours Eiffel et les casquettes, c'est le parapluie qui fait recette. Sept euros le poncho, dix euros le parapluie... le sacrifice n'est pas trop lourd. Ces jeunes Nantais ont d'abord tenté la méthode artisanale avant de se résoudre à acheter comme tout le monde un poncho. Certains touristes se réjouissent même de faire une bonne affaire. Plus loin, les terrasses font grise mine, mais certains produits tirent leur épingle du jeu. "Nous, on vend plus de vins chauds, de chocolats et des crêpes", nous a confié Manuel Da Silva, directeur du restaurant "Au Cadet de Gascogne". Et puis, il y a ceux qui ont totalement renoncé au plein air. Les salles de sport, les musées, les cinémas... ont fait le plein ce week-end. Rien de tel qu'une bonne séance au chaud pour se consoler du mauvais temps. Certains films peuvent même vous réconcilier avec la pluie. TF1 | Reportage S. De Vaissiere, B. Poizeuil