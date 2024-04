Tendance : le retour de la toile de Jouy

Pour Catherine, c'est le grand jour. Ce motif, c'est la toile de Jouy, l'imprimé de nos grands-mères, avec des dessins très travaillés. Alors, vieillotte, passée de mode ? Au contraire, cette toile du XVIIIe siècle redevient tendance. D'abord, la toile de Jouy, c'est quoi exactement ? "C'est une toile de coton imprimée, un fond souvent blanc ou crème avec des scènes variées", explique Marie Olivier, responsable scientifique et des collections au musée de la Toile de Jouy. Tout a commencé à Jouy-en-Josas, dans la manufacture d'Oberkampf, en 1760. Aujourd'hui, c'est un musée avec ces archives qui travaillent à la préservation de l'héritage. Les tissus portent les traces du temps et au total, ce sont plus de 30 000 motifs qui sont soigneusement conservés. L'appellation de toile de Jouy revient sur les podiums des grandes maisons de mode. Pour faire du neuf avec des vieux, il faut créer de nouveaux imprimés avec des motifs issus des archives. Les dessins sont retravaillés trait à trait pour les adapter aux tissus d'aujourd'hui. Les couleurs, elles aussi, sont modernisées toujours en étroite collaboration avec le musée. TF1 | Reportage L. Poupon, J.F. Drouillet