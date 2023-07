Tendez l'oreille, l'été est là !

Ouvrez bien vos oreilles, la bande-son de l'été 2023 est sortie : "vous entendez là, ça, vous fermez vos yeux juste l'instant de deux secondes..." ; "si j'étais toute seule, je crois que je dormirai, ça me bercerait, ça me berce les bruits de vagues" ; "c'est reposant, c'est relaxant, ça fait décompresser, ça fait un peu oublier le quotidien" ; "c'est assez calme" ; "on sent que les vacances sont là". Et pour certains, le son des beaux jours, c'est d'abord "les cigales". Pas besoin d'aller trop loin pour la trouver, et elle est en plein concert. On a presque du mal à s'entendre parler dans ce camping. Retour vers la plage avec un son très estival : les tongs. "Moi, je sors de ma douche et je mets mes tongs. C'est vrai qu'à Paris, on ne met pas les tongs", raconte cette touriste. Et ce son-là, on ne l'entend pas non plus en hiver au bureau : "la température de l'eau et de l'air, en l’occurrence, est de 18 degrés et de l'air de 27". "Quand on écoute ces annonces, c'est le début de l'été et on va s'amuser. On est là pour en profiter, profiter du soleil et de la plage", se réjouit ce vacancier. Et on termine par l'un des sons préférés de certains, un symbole à consommer, bien sûr, avec modération. TF1 | Reportage L. Huré, M. Perrot