Ténérife, le deuxième plus grand carnaval du monde

Au son de la samba, toute une île s’est donné rendez-vous dans la rue pour chanter et danser au milieu des paillettes et des costumes hauts en couleur. Raphaël, originaire de Paris, est expatrié à Ténérife. Il a été rejoint par des amis venus spécialement sur l’île pour participer à cette immense fête. C’est le deuxième plus grand carnaval au monde après celui de Rio. Niveau déguisements, la seule règle, c’est qu’il n’y en a pas vraiment. Une édition particulièrement attendue. Après deux ans et demi sans parade à cause du coronavirus, les masques (ceux de la fête) sont enfin de retour. Pour la première fois de son histoire, le carnaval, normalement organisé en février, a été décalé au mois de juin. Pour les habitants de l’île, c’est la consécration d’une longue préparation. Le clou du spectacle, c’est le passage des reines du carnaval. Cette fête est indispensable à l’économie de l’île. Le week-end dernier, tous les hôtels de la capitale Santa Cruz affichaient complet. Pas sûr pourtant que les visiteurs avaient la tête à dormir. TF1 | Reportage J. Garrel, A. Exposito